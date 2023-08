Kane explica mudança para o Bayern: "Muita gente fala sobre títulos..."

Harry Kane, avançado inglês que trocou o Tottenham pelo Bayern neste mercado, concedeu esta quarta-feira uma entrevista à Sky Sports.

Preparado para a época de estreia na Bundesliga? O Werder Bremen vai ser o primeiro adversário. "Eu penso que sim. Eu tive uma boa pré-época com muito treino e muitos jogos e agora entrei naturalmente na equipa durante esta semana e tenho-me adaptado muito bem. Mal posso esperar para começar a época. O primeiro jogo da época é sempre entusiasmante, porque estás pronto para arrancar e ansioso por mostrar o que podes fazer. Vai ser um jogo difícil como qualquer outro fora de casa, mas estou excitado para tentar mostrar ao Bayern e aos adeptos o que tenho feito em toda a minha carreira e vencer o jogo".

Marcou 280 golos pelo Tottenham, mas não ganhou nenhum título. Foi isso que motivou a mudança para Munique? "Muitas pessoas falam sobre títulos e sobre a razão pela qual fui para aqui, mas no fundo foi para melhorar e para sentir a pressão de ter de vencer títulos todos os anos e ter de ir longe na Liga dos Campeões. Eu quero forçar-me a esse limite. Se ganharmos jogos e títulos como a Liga dos Campeões e estiver eu a jogar na frente, é mais provável que seja eu a marcar golos, o que nos permite ganhar outros prémios individuais.Mas tudo isso depende do que se consegue como equipa. É nisso que me concentro em primeiro lugar e isso começa esta sexta-feira".

No Bayern, a exigência será maior: "Temos uma longa temporada pela frente. O Bayern tem muita pressão para ganhar o campeonato e chegar longe na Liga dos Campeões, e é com isso que estou entusiasmado para me desafiar. Quando se está num clube como o Bayern, é preciso ganhar. Não há dúvidas quanto a isso. Se não ganharmos ou não tivermos um bom desempenho, haverá pontos de interrogação sobre nós. Mas tenho sido capaz de lidar com isso ao longo da minha carreira, seja com o Tottenham ou com a Inglaterra".