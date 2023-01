Harry Kane é objetivo prioritário em Manchester

Depois de ser dado como provável reforço no Etihad, avançado é agora colocado na rota de Old Trafford. Red devils trabalham com alternativas

Harry Kane, figura já histórica do Tottenham, continua a gerar interesse em Manchester. Já muito associado ao City, o avançado inglês é, agora, colocado na órbita do United, que o considera o substituto ideal para Cristiano Ronaldo.

De acordo com a ESPN, os red devils têm o dianteiro da seleção inglesa como a prioridade. Apesar dos bons resultados sem um substituto de CR7, Ten Hag continua a considerar necessária a contratação de um avançado.

Benjamin Sesko, do RB Salzburgo, e Victor Oshimen, do Nápoles, são as alternativas, uma vez que a entrada do alemão Wout Weghorst visa apenas dar ao neerlandês uma solução de plantel.