Harry Kane disposto a renovar contrato com o Tottenham

No verão passado, Harry Kane esteve perto de sair, mas acabou por continuar no Tottenham e agora até estará a pensar em renovar contrato.

De acordo com o jornal inglês The Evening Standard, Harry Kane está recetivo a prolongar o contrato com o Tottenham, que termina em junho de 2024. O avançado acredita que pode ganhar um troféu sob o comando de Antonio Conte e está feliz nos spurs, adianta a publicação.

O internacional inglês, de 28 anos, poderá avançar para a extensão do vínculo a partir das próximas semanas, antes do início da época 2022/23.

No final da temporada passada, recorde-se, Kane foi um dos nomes mais badalados do mercado. O Manchester City esteve no encalço do jogador, mas o negócio acabou por não se concretizar.