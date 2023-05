Harry Kane aborda futuro: "Estou a tentar desfrutar o mais possível desta última etapa"

Avançado tem mais um ano de contrato com o Tottenham, mas várias fontes indicam que está de saída no próximo verão

O Tottenham perdeu em casa frente ao Brentford (1-3), no passado sábado, com o golo solitário dos Spurs a ser apontado por Harry Kane.

Com um remate fenomenal de fora de área, Harry Kane bateu mais um recorde da Premier League no último jogo do Tottenham. O avançado inglês tornou-se o primeiro jogador da história a marcar em 25 jogos numa época com 38 duelos disputados. Os spurs estão em oitavo lugar do principal escalão inglês e a especulação em torno da continuidade de Harry Kane na equipa do norte de Londres aumenta cada vez mais.

O atleta tem mais um ano de contrato com o clube, mas várias fontes indicam que está de saída no próximo verão. No final da partida frente ao Brentford, Harry Kane recusou-se a dar uma resposta concreta à pergunta que todos querem ver respondida.

"Já disse que estou concentrado nesta época e a tentar ajudar a equipa o mais possível. É tudo o que posso fazer. Temos um longo verão pela frente e há muitas coisas que têm de mudar aqui para voltarmos a ter sucesso. Estou a tentar desfrutar o mais possível desta última etapa e também tentar terminar com uma vitória contra o Leeds no domingo", explicou o avançado, em relação ao seu futuro.

O Tottenham vai falhar a presença na Liga dos Campeões na próxima época e, se perder no último encontro da Premier League, termina a temporada com o pior registo dos últimos 15 anos.