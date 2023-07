Hannah Dingley: a primeira treinadora do futebol inglês masculino

A técnica galesa assumiu o comando interino do Forest Green, que milita na quarta divisão inglesa.

Hannah Dingley é um nome que vai ficar marcado na história do futebol inglês, isto por tratar-se da primeira mulher a assumir o comando técnico de uma equipa de futebol profissional masculino daquele país.

O Forest Green, que milita na quarta divisão inglesa e onde Héctor Bellerín, que passou no Sporting em 2022/23, detém ações, anunciou na terça-feira que a técnica galesa, de 39 anos, vai assumir o leme da equipa de forma interina, substituindo Duncan Fergunson no cargo.

"Estou muito entusiasmada com este novo passo na minha carreira. É um momento muito emocionante para o futebol e estou encantada e agradecida pela oportunidade de estar neste posto e liderar um clube com um pensamento tão moderno", comentou Dingley, em declarações aos meios do clube.