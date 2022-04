Handanovic descuida-se e anuncia reforço do Inter

O guarda-redes do Inter afirmou que não tinha problema com a concorrência de Onana, que acaba contrato com o Ajax no final da época

Apesar da atual temporada ainda não terminado, André Onana parece já ter definido o futuro para a época 2022/2023. O guarda-redes do Ajax termina contrato com os neerlandeses no final da época e tem como destino (muito) provável o Inter de Milão.

Apesar do clube milanês não ter confirmado a contratação, o atual guarda-redes titular da equipa italiana, Samir Handanovic, acabou por confirmar a vinda de Onana, à DAZN, de maneira acidental.

"Não tenho nenhum problema com a competição. Isso é normal e estou feliz com a chegada de Onana"

Para além deste descuido, o esloveno falou ainda sobre o seu futuro no clube, visto que acaba contrato no final da presente temporada.

"Vamos ver. Estou aqui há anos e espero que possamos chegar a um acordo sobre um novo contrato. Tu nunca tens garantias de que vais jogar, esse não é o problema".