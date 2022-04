Hamilton sobre Chelsea: "Quando soube desta oportunidade..."

Inglês confirmou intenção de adquirir clube londrino. Sete vezes campeão do Mundo esclareceu ainda a ligação que tem aos blues e... ao rival Arsenal.

Lewis Hamilton é mesmo uma das personalidades interessadas em comprar o Chelsea. Foi o próprio piloto inglês a confirmar as notícias avançadas pela imprensa nos últimos dias.

"No limite, sou fã de futebol, é um dos maiores desportos do mundo e o Chelsea é um dos maiores clubes do mundo. E quando soube desta oportunidade, pensei: "Uau, esta é uma das melhores oportunidades para pertencer a algo"", afirmou o piloto da Mercedes, na conferência de imprensa do Grande Prémio da Emilia-Romagna.

O sete vezes campeão do Mundo explicou ainda o porquê de estar interessado no Chelsea, uma vez que é conhecida a sua ligação ao Arsenal.

"Quando era criança lembro-me de saltar entre estas equipas [Chelsea e Arsenal]. Quando chegava a casa, a minha irmã batia-me no braço e dizia-me: "Tens de apoiar o Arsenal". E com cinco ou seis anos fiquei adepto do Arsenal. Mas o meu tio Terry é um grande fã do Chelsea, fui a vários jogos com ele", explicou.

A proposta em que Hamilton está envolvido tem ainda Serena Williams como parceira e o empresário Martin Broughton, atual presidente da companhia aérea British Airways, o antigo atleta britânico Sebastian Coe e os donos da equipa da NBA Philadelphia 76'ers.