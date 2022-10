Haller regressa aos treinos no ex-clube três meses após diagnóstico de cancro

Alfred Schreuder, treinador do Ajax, revelou pedido do avançado para treinar nas instalações do clube.

Sebastien Haller, avançado do Borussia Dortmund, voltou aos treinos cerca de três meses após cirurgia devido a um tumor maligno nos testículos.

O avançado estava em estágio de pré-época com o clube germânico quando foi diagnosticado com a doença, após ter sido transferido do Ajax, por 31 milhões de euros.

O treinador do clube neerlandês, Alfred Schreuder, revelou o pedido de Haller para treinar no ex-clube: "Pediu-nos se poderia treinar aqui, já que ele se estava a recuperar cá".

Sebastien Haller marcou 34 golos em 43 jogos pelo Ajax na última temporada, sendo que 11 deles foram na Champions League - defrontou o Sporting no grupo C da fase de grupos e o Benfica nos oitavos de final da competição.