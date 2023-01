Haller não esquece: hat-trick ao Basileia em meia hora

Recuperado de problema oncológico, avançado marfinense recupera o ritmo e o gosto pelo golo

Sébastien Haller ainda não jogou oficialmente pelo Dortmund, devido a problemas oncológicos detetados após a transferência do Ajax, mas nem com meses de paragem perdeu o gostinho pelo golo.

O avançado da Costa do Marfim regressou há dias aos relvados, num jogo amigável, e esta sexta-feira, com mais minutos em campo noutro amigável, com o Basileia, fez um hat-trick.

A partida terminou 6-0 e os três golos do marfinense de 28 anos, que esteve cerca de meia hora em campo, foram o aspeto mais relevante. Os golos, esses, foram marcados em apenas sete minutos.