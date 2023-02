Hakimi estará "tranquilo" e nega acusações sobre a alegada violação

Lateral direito do PSG foi acusado de violação por uma jovem francesa. O jogador estará descansado, assegurando que as acusações são falsas.

Achraf Hakimi, jogador do Paris Saint-Germain, está a ser investigado por violação, de acordo com o jornal francês Le Parisien. Segundo a publicação, uma jovem mulher terá ido à polícia denunciar que foi violada pelo lateral direito, de 24 anos, mas terá recusado apresentar queixa.

No entanto, de acordo com o jornal espanhol Marca, o futebolista está "muito tranquilo", negando as acusações.

O marroquino esteve, na noite de segunda-feira, na cerimónia de entrega dos prémios The Best, da FIFA, horas depois de ser noticiada a alegada violação.