Hakim Ziyech cada vez mais perto de reforçar o Milan

De acordo com Fabrizio Romano, as negociações entre o Chelsea e o campeão italiano começaram há duas semanas

Hakim Ziyech, médio ofensivo do Chelsea, está cada vez mais perto de se tornar reforço em San Siro.

De acordo com o conceituado jornalista especializado no mercado de transferências, Fabrizio Romano, o Chelsea e o Milan já estão em negociações pelo antigo internacional marroquino há duas semanas, com ambos os clubes a estarem confiantes num desfecho positivo.

Thomas Tuchel, treinador dos blues, já deu o selo de aprovação à saída do criativo de 29 anos, que também estará deliciado com a ideia de reforçar o campeão italiano, pelo que este será um negócio que agrada a todas partes envolvidas.

Ziyech está há duas temporadas em Stamford Bridge, depois de o Chelsea ter gasto cerca de 40 milhões para o comprar ao Ajax, no verão de 2020. Na época passada, registou oito golos e seis assistências em 44 jogos disputados.