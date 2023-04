Hajduk Split vence Milan e defronta carrasco do Sporting na final da Youth League

Croatas do Hajduk Split batem italianos do AC Milan e vão à final da UEFA Youth League

Croatas do Hajduk Split batem italianos do AC Milan e vão à final da UEFA Youth League

Os croatas do Hajduk Split superiorizam-se aos italianos do Milan, com um triunfo por 3-1, e vão disputar a final da UEFA Youth League em futebol com os neerlandeses do AZ Alkmaar.

Em Genebra, na Suíça, depois de um primeiro tempo em que o nulo persistiu, foi o avançado Gere Vrcic a inaugurar o marcador, quando decorria o minuto 51, abrindo caminho para o norte-americano Rocas Pukstas dilatar a vantagem, aos 69.

O defesa Simun Hrgovic foi o autor do terceiro golo do Hajduk, aos 76 minutos, confirmando o duelo de segunda-feira com o conjunto dos Países Baixos, antes de Kevin Zeroli (83) anotar o golo de honra dos italianos.

Mais cedo, na outra meia-final, o Sporting falhou o acesso à final, ao perder igualmente em Genebra, com os neerlandeses do AZ Alkmaar por 4-3, no desempate por grandes penalidade, depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar.

O Sporting adiantou-se cedo no marcador, com um golo de Diogo Cabral, aos nove minutos, mas o AZ virou o resultado ainda na primeira parte, com tentos de Poku, aos 30, e de Daal, aos 36, tendo os 'leões' estabelecido a igualdade final no arranque da segunda parte, através de Chico Lamba, aos 47, na conversão de um penálti.

No desempate por grandes penalidades, os 'leões', que se estrearam em meias-finais nesta competição, falharam dois remates, por Chico Lamba e Rodrigo Ribeiro, contra um dos neerlandeses, e acabaram assim afastados do jogo decisivo, marcado para segunda-feira, igualmente em Genebra.

