Erling Haland já foi confirmado como reforço do Manchester City para 2022/23, mas ainda não teve lugar a apresentação oficial do avançado norueguês. Esta sexta-feira, o goleador publicou nas redes sociais imagens com a camisola dos citizens, quando ainda era criança, do pai Alf-Inge Haaland, antigo médio que representou o clube inglês entre 2000/01 e 2002/03. Ora veja abaixo.