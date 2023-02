"Haaland vai bater todos os recordes. Para mim, vale mil milhões"

Declarações de Rafaela Pimenta, agente de Erling Haaland, em entrevista ao jornal espanhol AS.

Como é Haaland? "É impossível pensar nele e não sorrir. Ele é um rapaz hilariante, sempre que olhamos um para o outro começamos a rir, é inevitável. Essa é uma faceta dele, a outra é que ele é super profissional e sério sobre o seu trabalho. Eu vi-o recentemente em casa dele, trouxe-lhe um relatório sobre a sua atividade nas redes sociais com 84 páginas. Ele não quis um resumo, quis ler aquilo na totalidade. Depois de três horas sem se levantar enquanto lia, ele disse subitamente: 'Estou cheio de fome, deixas que coma alguma coisa?' Eu respondi: 'Jesus, Erling estás em casa, come quando quiseres!' Ele é um rapaz super aplicado".

Até onde pode chegar? "O seu limite é um sítio que ainda não é conhecido no futebol. Ele significa o auge do futebol moderno e vai chegar mais longe do que aqueles que vieram antes dele, por causa de tudo o que sabemos atualmente sobre o corpo humano, as possibilidades de treino e a nutrição. Ele vai bater todos os recordes".

Acredita que o seu futuro passe por Espanha? "A minha esperança é que ele esteja feliz onde quer que esteja. E atualmente ele está muito feliz no City. Amanhã voltaremos a pensar nisso. Não é positivo para um jogador disputar uma temporada enquanto pensa na próxima. É como se começasses a pensar na tua próxima mulher no mesmo dia em que te casas. E atualmente, Haaland está casado".

​​​​​​​Qual é o valor de Haaland? "Vendemos Pogba por 80 milhões e toda a gente disse que foi incrível. Hoje em dia há muitos jogadores que valem isso. O topo está nos 222 milhões do Neymar. Os números mudam. Para mim, Haaland vale mil milhões. Talvez ninguém vá pagar isso, mas é o potencial que ele tem quando chega a um clube. Ele traz adeptos, golos, resultados desportivos, profissionalismo, conteúdo digital, notoriedade, patrocinadores... Se juntarmos isto tudo, o seu valor é um agregado de várias coisas. Mas o preço de um jogador é estabelecido pelos clubes. Eu sei que ninguém vai pagar 700 milhões por um jogador, mas sou muito clara quando digo que o valor que Erling traz ao assinar por um clube é gigantesco, pelo menos de mil milhões".