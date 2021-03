"Haaland? Temos o melhor do mundo nessa posição"

Karl-Heinz Rummenigge negou interesse do Bayern no avançado do Borussia Dortmund.

O presidente do Conselho Diretivo do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, comentou o alegado interesse do emblema bávaro na contratação de Erling Haaland, jovem avançado norueguês que tem brilhado ao serviço do rival Borussia Dortmund, não deixando qualquer dúvida.

"Não sei de onde vêm os rumores. A única coisa que posso dizer é que temos o melhor futebolista do mundo nessa posição", afirmou em entrevista concedida ao "Sport Bild".

"Robert Lewandowski tem contrato até 2023 e estou convencido que, tendo em conta o seu profissionalismo, a forma como treina e cuida do seu corpo, não será o fim dele aqui", concluiu.