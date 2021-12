"Haaland? Se não estiverem interessados, então devem ser despedidos"

Antigo avançado norueguês duvida da postura do Bayern.

Goleador do Dortmund e sempre no centro de vários rumores de mercado, Erling Haaland é seguido com atenção pelos principais tubarões do futebol europeu. Entre eles estará o Bayern, onde a continuidade de Lewandowski não é tida como certa na próxima época.

"Parece-me interessante que algumas meios de comunicação na Alemanha digam que o Bayern não está interessado em Haaland, porque esperam a decisão de Lewandowski. Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic deviam ser despedidos se não estiverem interessados em Erling Haaland", afirmou Jan-Aage Fjortoft, um antigo avançado norueguês que representou, por exemplo., Middlesbrough, Sheffield United e Barnsley, em Inglaterra, e na Alemanha o Eintracht Frankfurt.

Haaland, 21 anos, cumpre a terceira época no Dortmund, com 17 golos marcados em 14 jogos esta temporada.