Haaland revela que coração e fígado de vaca fazem parte da sua dieta

Num documentário filmado antes da sua transferência para o Dortmund, o goleador norueguês explicou que dá muita importância à sua alimentação.

Erling Haaland, goleador do Manchester City, é o grande protagonista do documentário norueguês "Haaland: A grande decisão", que saiu recentemente e conta alguns detalhes da vida pessoal do avançado, antes da sua transferência para os alemães do Dortmund, em janeiro de 2020.

Um dos aspetos que mais chamou a atenção diz respeito à alimentação de Haaland, que inclui... corações e fígados de vaca. "Vocês não comem isto, mas eu preocupo-me com o meu corpo. Penso que comer comida de qualidade, comida que seja o mais caseira possível, é o mais importante", afirmou.

"As pessoas dizem que a carne faz mal mas, qual delas? A carne que compras no McDonald's? Ou a vaca local que come erva ali ao lado? Eu como o coração e o fígado", prosseguiu o goleador norueguês, que tem encantado a Premier League, onde é o melhor marcador a larga distância (15 golos).

Haaland revelou ainda que só bebe água filtrada e que tenta apanhar sol natural sempre que acorda de manhã, devido a "ser bom para o ritmo cardíaco".