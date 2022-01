Haaland revela planos pacatos para a vida pós-futebol: uma quinta, vacas e porcos

Erling Haaland revelou, em entrevista à Sky Sports, que planeia ter uma quinta com vacas e porcos quando terminar a carreira no futebol. Já horas para acordar não fazem parte dos planos do avançado

Erling Haaland, ao contrário de muitos outros casos, não parece ter vontade de permanecer no mundo do futebol quando a carreira de jogador terminar. Em entrevista à Sky Sports, o avançado do Borussia Dortmund revelou que, depois de pendurar as botas, planeia levar uma vida no campo, rodeado de animais.

"Eu gosto de fazer várias coisas que me façam desligar do futebol, para que não fique esgotado mentalmente. Essas coisas são importantes para relaxares a tua mente. Não é fácil ser futebolista, existe muita pressão, muita introspeção e, para isso, o estado de espírito tem que estar bem. Quando sentes necessidade de relaxar, tens de relaxar. Quando é possível, eu tento relaxar a cabeça no campo, conduzo um trator ou alimento as vacas ou o que seja. Eu não tenho vacas ou porcos, mas no futuro quero ter. Acho que vou ter uma pequena quinta depois de me retirar. Não sei onde será mas tenho a certeza que vai ter animais. Estou a pensar ter um par de cabras, vamos ver", revelou o internacional norueguês.

Na conversa, Haaland foi ainda questionado acerca de como seria um dia perfeito, com o goleador a responder que não ter horas definidas para acordar é algo indispensável, assim como "passar o dia deitado ao sol". "Acordar sem o despertador [tem de acontecer num dia perfeito]. Se está bom tempo, eu como um bom pequeno-almoço e deito-me ao sol o dia todo, sem fazer nada. Levar a vida à medida que ela se apresenta a ti. Estar rodeado de boas pessoas e ter conversas de qualidade", enumerou o goleador.