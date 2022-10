"Haaland? Quantos novos Messi surgiram desde que começou? 10? 15?"

Guardiola prefere não comparar Erling Haaland a Lionel Messi, considerando que o avançado norueguês deve fazer o seu próprio caminho.

Pep Guardiola, questionado em conferência de Imprensa se Erling Haaland é o jogador que já treinou com mais atenção por parte da comunicação social desde Lionel Messi, preferiu não comparar os dois jogadores, considerando que tais comparações não ajudam "nenhum dos dois" e dizendo que o avançado norueguês do Manchester City deve fazer o seu próprio caminho e trabalho.

"Nada é comparável. As pessoas falam de Erling [Haaland] e Leo [Messi] Acho que isso não ajuda nenhum dos dois. Quantos novos Messi surgiram no mundo do futebol desde que Messi começou? 10? 15? Falharam sempre. Erling tem de fazer a própria carreira, o próprio trabalho. É um jogador diferente", começou por dizer, falando depois da atenção da comunicação social com o ex-Borussia Dortmund e concluindo com muitos elogios aos seus jogadores.

"De 50 perguntas, 45 são sobre Erling, em cada conferência. Para mim ok. Mas a nossa sorte é que os os jogadores aqui aceitam isso perfeitamente. Alguns não iriam gostar. Rapazes que ganharam quatro Premier League, que lutaram por todos os títulos, e as perguntas são sobre Erling, Erling, Erling... Noutros clubes, outros jogadores não iriam gostar. Aqui eles estão maravilhados. Kevin [De Bruyne] é uma pessoa excecional e está feliz por ter Haaland, porque os dois sabem que um pode ajudar o outro a melhorar. Isso vale para todos. Não temos jogadores a pensar 'ah, porque é que as pessoas só falam do Haaland?'. Em muitos clubes isso acontece. É por isso que é uma alegria treinar este tipo de jogadores", concluiu.