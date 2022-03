"Haaland? Quando vi a proposta desmaiei, a minha mulher teve de me agarrar"

A possível saída do avançado norueguês do Borussia Dortmund continua no centro dos rumores do mercado de transferências.

A novela Erling Haaland continua a dar muito que falar. Com vários clubes interessados, sendo Real Madrid, Barcelona e Manchester City os mais apontados como possíveis destinos, Matthias Sammer, conselheiro de gestão do Borussia Dortmund, falou sobre o futuro do internacional norueguês e admitiu que a proposta do clube inglês foi de, como se costuma dizer, "cair para o lado".

"Guardiola e Haaland aproveitariam mutuamente. Guardiola, com quem trabalhei durante três anos no Bayern, pode adaptar-se a um avançado centro como Erling, mas também terá que aprender muito do jogador. Quando vi a oferta do [Manchester] City por Haaland desmaiei, a minha mulher teve de agarrar... Fiquei com uma lesão na cervical desde aí", afirmou à "Amazon Prime".

De salientar que a Imprensa inglesa afirmou que o Manchester City já teria chegado a um acordo com o jogador e o seu agente, Mino Raiola. O avançado passaria a ser o jogador mais bem pago da Premier League, auferindo um salário de cerca de 600 mil euros por semana. Além dos 75 milhões [valor pelo qual Haaland poderá deixar o Borussia Dortmund até 30 de abril, segundo o jornal "Bild"], o clube inglês deveria pagar comissões ao agente e ao pai do jogador, fixando o preço final da operação em algo como 120 milhões de euros.