Haaland prestes a assinar contrato astronómico: 23 milhões por ano

Uma informação de Inglaterra indica que o avançado vai assinar um novo acordo com a Nike.

Erling Haaland é um dos mais cotados futebolistas da atualidade e, dess modo, uma grande atração para as principais marcas desportivas. De acordo com o The Athletic, o avançado norueguês está prestes a assinar um novo acordo com a Nike no valor de 23 milhões de euros por ano.

O anterior vínculo entre as duas partes terminou no passado dia 31 de dezembro, o que suscitou a cobiça de outras marcas, no caso Adidas e Puma, e uma espécie de corrida pelo atual goleador do Manchester City. Haaland, segundo a informação desta segunda-feira, terá então decidido prosseguir com a Nike.

A Adidas, refira-se, tem Lionel Messi como principal bandeira e Neymar, também ele do PSG, é a grande estrela da Puma.

Haaland, 22 anos, cumpre a primeira temporada em Inglaterra e marcou 33 golos em igual número de jogos disputados.