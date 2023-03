Haaland preocupa Guardiola a dois dias do Manchester City-Liverpool

Avançado norueguês não treinou a 48 horas da receção ao Liverpool, num encontro que poderá ser muito importante nas contas do título

A dois dias da receção ao Liverpool, Pep Guardiola não contou com Erling Haaland, que continua lesionado.

A ausência do jogador do treino desta quinta-feira preocupa os responsáveis dos citizens, que já sabem que não vão poder contar com Phil Foden, operado a uma apendicite.

Lesionado desde a partida contra o Burnley, referente aos quartos-de-final da Taça de Inglaterra, Haaland falhou os compromissos da sua seleção, que defrontou Espanha e Geórgia, nos últimos dias.

A oito pontos do líder Arsenal, o Manchester City recebe o Liverpool neste próximo sábado, a partir das 12h30, em encontro da 29ª jornada da Premier League.