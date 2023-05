"Haaland pode chegar onde quiser, é um jogador como nunca se viu"

Declarações de Rafaela Pimenta, representante de Erling Haaland, avançado do Manchester City, em longa entrevista concedida ao jornal "Mundo Deportivo"

Onde pode chegar Haaland? "Onde ele quiser. É um jogador como nunca se viu. Para mim, é muito impressionante a sua qualidade em tudo e a sua capacidade de evolução. É capaz de adaptar-se rapidamente a um novo clube, a uma sociedade, ao treinador... É como se sempre tivesse estado ali. Isso dá-lhe muita tranquilidade e permite-lhe avançar. É muito tranquilo na sua vida profissional e pessoal, tem qualidade, hoje está no sítio justo, com a equipa e o treinador justos. No Brasil dizemos que o céu é o limite. Penso que Haaland vai bater todos os recordes."

Vê-o a ganhar a Liga dos Campeões com o Manchester City? "Falta um jogo muito difícil no Etihad, mas confio no Erling [Haaland] e no City para poder estar na final e assim poder ganhá-la. Hoje sou adepta do City."