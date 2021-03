Haaland pediu desculpa a Meré: "Estava chateado e fora de controlo"

Jogador espanhol do Colónia tinha pedido camisola ao avançado norueguês e este atirou-a sem olhar para a cara dele no final do empate do Borússia Dortmund a dois golos.

No arranque do estágio da seleção da Noruega, Erling Haaland pediu desculpa esta segunda-feira por ter atirado a sua camisola Jorge Meré, jogador espanhol do Colónia, no final do jogo em Colónia, que o Borússia Dortmund empatou a dois golos.

O avançado norueguês marcou os dois golos do Dortmund, o último à entrada dos descontos, e quando o árbitro apitou para o final da partida, ofereceu a camisola a Jorge Meré que lhe tinha pedido, enquanto se dirigia rapidamente para o balneário e sem olhar para o jogador do Colónia.

"Estava muito chateado depois do jogo. Tive uma má atitude ao lançar a camisola ao jogador que a tinha pedido. Peço desculpa. Estava fora de controlo porque estava muito chateado, explicou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, no início da concentração da seleção da Noruega, em Marbella, Espanha, para os jogos de qualificação para o Mundial 2022, que esta quarta-feira joga em Gibraltar e no no sábado defronta a Turquia, na condição de visitado, em Málaga.