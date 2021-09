Haaland: o ponto fraco "melhorado" e um "lugar no top-3"

Erling Haaland, avançado do Dortmund

Hummels, colega de equipa no Dortmund, revelou o afinco extra do avançado na finalização e colocou-o a ombrear com os melhores durante mais de uma década

Como se já não bastasse o afinado e potente pé esquerdo, que o torna, ainda jovem, um dos mais implacáveis goleadores à escala mundial, Erling Haaland, insaciável marcador de golos, está agora a aprimorar mais uma "arma" para violar as balizas.

"Ele a trabalhar as suas debilidades nos treinos, tem praticado muito", principiou Mats Hummels, colega de equipa no Dortmund, referindo-se ao jogo de cabeça, através da qual apontou, inclusive, um golo ao Union Berlim, este domingo, em jogo da liga.

"Podem ver que o trabalho está a dar frutos. Ao melhorar o jogo de cabeça, conseguirá marcar mais dez golos nesta época" perspetivou Hummels, apontado pela Imprensa alemã como "professor" de Haaland nos exercícios de finalização.

Além de perspetivar um maior número de tentos em 2021/22 por parte do norueguês, Hummels considerou que o avançado, de apenas 21 anos, "será um dos três melhores atacantes do mundo nos próximos 15 anos".