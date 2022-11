Haaland: "O penálti foi um dos momentos mais nervosos da minha vida"

O avançado norueguês regressou de lesão e marcou o golo da vitória do Manchester City na receção ao Fulham (2-1), aos 90+5 minutos.

O Manchester City venceu este sábado por 2-1 na receção ao Fulham, de Marco Silva e João Palhinha (titular), em jogo da 15.ª jornada da Premier League. O golo da vitória foi marcado aos 90+5 minutos por Erling Haaland, de grande penalidade, após ter regressado de lesão.

No final da partida, o goleador norueguês e líder da lista de melhores marcadores da Liga inglesa - 18 golos - admitiu que a cobrança do castigo máximo "foi um dos momentos mais nervosos" que já passou.

"Fantástico. Estava nervoso [para o penálti]. Foi um dos momentos mais nervosos da minha vida, mas foi incrível. Um penálti no último minuto, claro que ia estar nervoso, mas foi um sentimento maravilhoso. Não quero saber de como entrou, o que importa é que entrou. Estava lesionado há uma semana e era muito importante vencer", afirmou, em declarações reproduzidas no site oficial dos cityzens.

Com a vitória, o Manchester City subiu à liderança provisória da Premier League, com mais um ponto do que o Arsenal (32), ficando à espera de um eventual deslize dos gunners na casa do Chelsea, no domingo (12h00).