Haaland: "O Dortmund está a pressionar-me para que eu tome uma decisão"

Haaland admitiu que o Dortmund começou a pressionar o avançado no sentido deste decidir o que quer fazer no futuro.

Depois da goleada ao Friburgo, em que marcou dois golos, Erling Haaland falou sobre o futuro, revelando que o Borussia Dortmund está a fazer pressão para que o avançado decida o seu futuro.

"Estou a ser pressionado pelo Dortmund para tomar uma decisão para a próxima temporada, mas só quero jogar futebol. Isto provavelmente significa que terei de tomar uma decisão. Nunca falei até agora sobre o meu futuro por respeito ao clube", atirou à imprensa após o jogo.

O norueguês tem contrato com os alemãe até 2024, mas no final desta temporada a cláusula de rescisão do jogador baixa para os 75 milhões de euros, o que facilita uma eventual caça por parte dos clubes mais poderosos da Europa.