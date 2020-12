"Haaland? O Dortmund deve agradecer por ter contado com ele..."

Lothar Matthaus acredita que o avançado norueguês está preparado para dar o passo seguinte e deixar o Borussia.

Lothar Mathtaus, lenda do futebol alemão e recentemente incluído na Dream Team da Bola de Ouro, iniciativa promovida pela revista France Football, falou do futuro de Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund que é desejado por vários clubes da alta roda do futebol europeu.

"A positividade que irradia reflete-se na equipa e, por ele, penso que chegou o momento. Haaland não vai jogar mais no Dortmund e vai dar o passo seguinte. Já está preparado e estamos orgulhosos de o ter na Bundesliga", começou por dizer.

"O Dortmund deve agradecer por ter contado com ele, porque é um avançado que encaixa perfeitamente na equipa", acrescentou Matthaus.

Os elogios do antigo internacional germânico a Haaland não ficaram por aqui: "Aos 20 anos é uma máquina. É um avançado que voa. Traz positividade à equipa ao mesmo tempo que marca golos. É insubstituível. Erling Haaland tem a mesma consideração no Dortmund que Robert Lewandowski tem no Bayern: o jogador da frente que não é apenas responsável por marcar golos, mas também por arrastar a equipa com ele. É um líder com 20 anos".

Recorde-se que, a imprensa internacional aponta Real Madrid, Manchester United e Manchester City como os três principais clubes a competir pelo concurso do avançado do Dortmund.