Ronaldo, Messi e "Lewa" para trás: Haaland chegou mais rápido aos 100 golos

Avançado norueguês do Dortmund bisou frente ao Bayern e atingiu a centena de golos oficiais na carreira

Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund, celebrou pela centésima vez na carreira ao marcar dois golos, no último sábado, frente ao rival Bayern, em jogo da 24.ª jornada da Bundesliga, com apenas 20 anos e sete meses de idade.

O robusto dianteiro norueguês da formação alemã necessitou de 146 jogos (entre clubes e seleção) para atingir a centena de golos desde que se estreou, em 2017, como futebolista sénior, então ao serviço do Molde (I Liga da Noruega).

O registo de 100 golos em 146 jogos de Haaland é melhor em comparação com artilheiros como o francês Mbappé (precisou de 180 jogos), o argentino Lionel Messi (consegui-o após 210 jogos), o polaco Lewandowski (necessitou de 216 jogos), o sueco Ibrahimovic (fê-lo ao jogo 245), todos eles então mais velhos, e não só...

O internacional norueguês fez ainda melhor do que o brasileiro Neymar, que celebrou o centésimo golo ao 184.º jogo da carreira - embora fosse dois anos mais novo (18) do que Haaland - e até do que Cristiano Ronaldo.

O avançado internacional português, maior goleador da história do futebol, com mais de 760 golos feitos, marcou o tento número 100 da titulada carreira durante o 301.º embate que disputou, já com mais dois anos de vida do que Haaland.

Em detalhe, o norueguês marcou 20 golos em 50 jogos pelo Molde, 29 em 27 desafios pelo Salzburgo e contabiliza 45 em 46 partidas ao serviço do Borussia Dortmund. Pela seleção principal da Noruega, Haaland apontou seis golos em sete internacionalizações.