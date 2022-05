Haaland marca na despedida ao Dortmund e relega Hertha para o play-off

Avançado norueguês vai rumar ao Manchester City no verão

Na 34.ª e última jornada, o já campeão Bayern Munique encerrou a época com um empate (2-2) no campo do Wolfsburgo e o Dortmund, no adeus do avançado norueguês Erling Haaland (vai rumar ao Manchester City), deixou o Hertha Berlim a lutar pela sobrevivência no play-off (2-1).

No encontro do Bayern, destaque para o 35.º golo do avançado Lewandowski, melhor marcador da Bundesliga esta época, numa altura em que se fala na Baviera numa possível saída do polaco.

Em Dortmund, o jogo foi de despedidas, além do pesadelo para o Hertha Berlim, com Haaland a marcar de grande penalidade, num encontro em que o belga Axel Witsel (ex-Benfica) fez também o último jogo pelos aurinegros.

Nesse encontro, em que Raphaël Guerreiro esteve a tempo inteiro na equipa da casa, o argelino Belfodil até deu vantagem à equipa de Berlim, na conversão de uma grande penalidade, aos 16 minutos, mas Haaland, também de penálti, aos 66, e Moukoko, aos 84, protagonizaram a reviravolta.

Leia também Internacional Haaland despediu-se desta forma incrível dos adeptos do Dortmund Haaland disputou este sábado o último jogo pelo Dortmund, frente ao Hertha, e foi ovacionado pelos adeptos. Avançado vai jogar no City na próxima época. Veja o momento abaixo