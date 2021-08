"Haaland? Lewandowski é um pouco melhor..."

Técnico do Bayern superiorizou o seu ponta de lança ao rival do Dortmund, mas também identificou semelhanças entre ambos na forma de finalizar

Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique, considerou, na antevisão à Supertaça alemã, que Lewandowski está um patamar acima de Haaland, justificando-o com o maior andamento e consistência do avançado polaco, mas evidenciou admiração pelos registos ofensivos do dianteiro norueguês do Dortmund.

"O Robert é um pouco melhor do que o Erling porque tem mais experiência. Lewandowski mostrou durante vários anos o nível a que é capaz de jogar. Ele é um jogador de classe mundial. É uma grande diferença. O Haaland não está na Bundesliga há muitos anos, mas os seus números são muito bons", afirmou Nagelsmann.

Ainda que tenha desnivelado os dois goleadores natos, autênticas dores de cabeça para os guarda-redes oponentes, o treinador do Bayern Munique, que ergueu o primeiro troféu da carreira, na passada terça-feira, "graças" a 'Lewa', identificou semelhanças entre ambos.

"Têm em comum o facto de serem muito perigosos à frente do baliza com qualquer parte do seu corpo. Lewandowski é muito forte no ar e pode disparar com ambos os pés e Haaland também o é. Há muitas semelhanças, mas são jogadores diferentes", detalhou o técnico germânico, em declarações à Imprensa do país.

As declarações de Nagelsmann ocorreram um dia antes da realização da Supertaça alemã, que o Bayern Munique venceu pela nona vez na sua história ao bater, por 3-1 (bis de Lewandowski), o Dortmund, de Haaland, que não conseguiu colocar o seu nome no marcador.