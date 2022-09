Haaland levou fisioterapeuta do Manchester City para a seleção: "Ideia de génio"

Selecionador da seleção norueguesa, Stale Solbakken, elogia a ideia do avançado.

Erling Haaland está acompanhado pelo fisioterapeuta do Manchester City, Mario Pafundi, na seleção norueguesa, que luta pela subida à Liga A na Liga das Nações. O selecionador, Stale Solbakken, confirmou o "reforço" e elogia a ideia do avançado do emblema inglês.

"Temos 26 ou 27 jogadores e isso é muito trabalho para dois fisioterapeutas. Há algum tempo que estávamos a pensar em acrescentar um terceiro e foi então que o Haaland surgiu com uma ideia de génio e conseguimos contratar Mario Pafundi", explicou o selecionador.