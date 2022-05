Haaland já tem substituto: "O United queria entrar na corrida, mas queremos o Dortmund"

Adeyemi, à esquerda, com a camisola do Red Bull Salzburgo

Karim Adeyemi está perto de assinar um contrato válido por cinco épocas.

As últimas informações sobre Erling Haaland indicam que o acordo entre jogador e o Manchester City está fechado, prevendo-se um anúncio oficial ainda no decorrer desta semana. O Dortmund terá, portanto, de encontrar um substituto para o norueguês e o alvo parece estar já encaminhado: Karim Adeyemi.

O avançado alemão do Red Bull Salzburgo é o eleito e o agente do jogador de 20 anos admite que o negócio está perto da total concretização. "Estamos perto de fechar o acordo com o Borussia Dotmund. Não será incluída nenhuma cláusula de rescisão no contrato de cinco anos", afirmou Thomas Solomon.

O empresário abordou ainda o interesse do Manchester United. "Sim, queria entrar na corrida, mas queremos o Dortmund", explicou.

Adeyemi leva 23 golos em 42 jogos esta época pelo clube da Áustria. Já foi três vezes internacional pela Alemanha e marcou um golo.