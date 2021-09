Haaland insatisfeito com hat-trick: "Podia ter marcado seis..."

Haaland marcou três golos na vitória da Noruega diante do Gibraltar na qualificação para o Mundial'2022.

A média de quase um golo por jogo seria excecional para qualquer grande jogador de futebol. Mas talvez não para Erling Haaland. O avançado do Borussia Dortmund voltou a brilhar, desta vez com a camisola da seleção norueguesa. Apesar de marcar três golos na vitória (5-1), em jogo a contar para a qualificação para o Mundial'2022, ele deixou o jogo insatisfeito com o seu desempenho pessoal.

"Não marco golos suficientes, apesar de estar próximo da média de um golo por jogo. Pessoalmente, acho que devia ter mais golos do que jogos. Claro que foi bom fazer o hat-trick. Mas podia ter marcado seis golos", avaliou o jogador de 21 anos em entrevista à federação norueguesa.

"A nossa equipa fez um bom jogo, mas agora é importante continuarmos com o que fizemos. Temos que nos desenvolver como equipa e como jogadores. Temos de nos entregar no dia a dia nos clubes e entrar numa forma ainda melhor", acrescentou.

Haaland soma 12 golos em 15 partidas com a seleção norueguesa. No Dortmund, a média é ainda melhor: 63 golos em 64 partidas. Não em vão, o jogador é apontado como alvo de equipas como o Real Madrid, PSG e Barcelona para a próxima temporada.