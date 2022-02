Haaland guardado para 2023? "Não é um carro em segunda mão"

Erling Haaland, jogador do Borussia Dortmund

Jan Aage Fjortoft, ex-futebolista norueguês e amigo da família do avançado do Dortmund, criticou difusão de notícias que colocam o jogador reservado pelo Real Madrid para daqui a um ano e meio

Para contar com Mbappé e Haaland, o Real Madrid, segundo a imprensa espanhola, está a preparar uma estratégia. O objetivo dos merengues é que Mbappé chegue já no próximo ano e que o norueguês fique reservado para 2023, algo que, em teoria, não agrada aqueles que rodeiam o jogador do Dortmund.

"Por favor, parem com estas histórias de 2023. Erling Haaland não é um carro em segunda mão que se possa estacionar até se precisar dele. Haaland é como um Bugatti que se usa AGORA!!!", escreveu Jan Aage Fjortoft, ex-futebolista norueguês e amigo da família do avançado do Dortmund.

Recorde-se que o contrato do dianteiro termina no verão de 2024. A partir de janeiro desse mesmo ano, o jogador poderá negociar com qualquer equipa.