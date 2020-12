"Haaland gostava de Cristiano Ronaldo, mas o seu herói era Robin dos Bosques"

Pai de Haaland revelou quais eram os ídolos do filho e falou ainda do futuro do jogador.

O pai de Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, contou este sábado ao Tuttosport que o filho há dois anos que já sonhava com ganhar o Golden Boy, prémio que o jornal dá ao jovem mais promissor do ano.

"Estamos muito orgulhosos, há dois anos que falamos deste prémio em casa. Está muito feliz", disse, contando depois algumas curiosidades do filho.

"Ele gostava do Ibrahimovic e do Cristiano Ronaldo, mas também do Balotelli. No entanto, o seu herói era o Robin dos Bosques. Uma vez fomos juntos ao bosue de Sherwood", disse, revelando depois outro talento de Haaland: "Gosta de cozinhar e garanto-vos que é um grande chefe. Prefere, sobretudo, carne ou peixe é um maníaco da alimentação".

Sobre o futuro do jogador, que também é desejado pelo Real Madrid, Alf-Inge Haaland deixou todas as portas abertas: "Agora está feliz no Dortmund, mas o Erling adora desafios e no futebol nunca se sabe. Veremos", finalizando depois com o dia em que esteve no Alliazn Stadium: "Uma grande experiência, vimos um Juventus-Inter. Gostamos muito do ambiente do estádio".