Haaland foi desejo de verão: "Queremos rebentar com a estrutura salarial?"

Haaland com a camisola do Manchester City

Kahn falou sobre o interesse do Bayern no agora jogador do Manchester City.

Erling Haaland brilha atualmente com a camisola do Manchester City e esteve nas cogitações do Bayern de Munique no passado verão, quando o avançado trocou o Dortmund pela Premier League.

Oliver Kahn, CEO do emblema bávaro, afirmou que o elevado salário impediu a concretização do negócio. "Tentámos de tudo por Erling Haaland e ultrapassámos os nossos limites. No final, tivemos de pensar: 'Queremos rebentar com toda a estrutura salarial e, dessa maneira, desequilibrar tudo?' Não estávamos preparados para o fazer. O Bayern Munique não é assim", declarou o antigo guarda-redes ao jornal alemão Sport Bild.

O atacante norueguês de 22 anos está a protagonizar uma temporada de estreia nos citizens em cheio, com 51 golos marcados nos 47 jogos já realizados.