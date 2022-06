Haaland, finalmente, vestido à Manchester City: campeão inglês oficializou chegada do avançado

Avançado norueguês apresentado no Etihad, mais de um mês depois do negócio ter sido tornado oficial

O novo avançado do Manchester City foi, finalmente, apresentado no Etihad. Erling Haaland já veste as cores do campeão inglês, que contará com o mais recente reforço nas suas fileiras até ao ano de 2027.

No vídeo de apresentação, o Manchester City recriou uma das fotografias de Haaland com a camisola do clube vestida há uns anos. O pai do norueguês, Alf-Inge Haaland, atuou pelo clube entre 2000 e 2003.

Nas primeiras declarações como jogador do Manchester City, Haaland, figura do Borussia Dortmund nas últimas duas épocas e meia, destacou o facto da nova equipa ser o espaço perfeito para mostrar as suas principais qualidades.

"Sempre vi o City e adorei fazê-lo nas últimas temporadas. Não se pode deixar de admirar o seu estilo de jogo, é emocionante e criam muitas oportunidades, o que é perfeito para um jogador como eu", referiu.

No passado dia 10 de maio, o Manchester City já tinha oficializado um princípio de acordo pelo jogador, que custará aos cofres do clube 75 milhões de euros.