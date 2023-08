Haaland explicou "zanga" com Bernardo Silva: "Fiquei um pouco chateado..."

Norueguês protestou com Bernardo Silva por não lhe ter passado a bola num lance a acabar a primeira parte. Guardiola deu razão ao português e "puxou as orelhas" ao ponta de lança.

Erling Haaland protestou com Bernardo Silva num lance a acabar a primeira parte do Burnley-Manchester City pelo facto de o médio-ofensivo não lhe ter passado a bola. Mas ficou tudo resolvido rapidamente, como o próprio explicou.

"Aquele pequeno incidente na última ação [da primeira parte] aconteceu porque fiquei um pouco chateado com o Bernardo, por não me passar a bola. Portanto, o Guardiola ficou zangado comigo. Mas nada de especial, foi um bom jogo para iniciarmos a temporada", afirmou o norueguês, em declarações no final do jogo (vitória por 3-0 dos citizens).

Logo após o apito para o intervalo, foi possível ver Pep Guardiola, treinador do Manchester City, a "dar uma dura" a Haaland pela atitude que teve, dando razão a Bernardo Silva por não ter soltado a bola naquela ação.