Haaland explicou o gesto que soou a uma despedida do Dortmund

Diretor desportivo do clube alemão abordou o tema e recorda a resposta do avançado.

Falar em mercado de transferências é necessariamente incluir Erling Haaland no tema. O avançado do Dortmund é um dos jogadores mais badalados do momento e uma possível transferência tem feito correr muita tinta. Até norueguês tem alimentado a novela, sobretudo depois da volta de agradecimento que fez após o jogo com o Greuther Furth, num gesto que soava a despedida.

"Perguntei-lhe o que significava aquele gesto e ele disse-me que nada em absoluto. Claro que irá continuar", afirmou Michael Zorc, diretor desportivo do Dortmund, à Sky Sports.

"Claro que gostaríamos de o manter no próximo verão. Não temos de prescindir dele, muito menos por razões económicas. Mas também sabemos que, perante determinadas condições, tem a oportunidade de mudar e, sem dúvida, teremos conversações com ele nas próximas semanas", continuou Zorc, rematando: "Temos um contrato a longo prazo com ele, pelo que ele tem de atuar primeiro, e não nós. Se ficar assim, tudo estará bem para o Borussia."

Haaland, 21 anos, leva 19 golos em 16 jogos realizados esta época.