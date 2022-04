Haaland esteve a um passo do Manchester United no início de 2020: conheça a história

Avançado esteve perto de se tornar reforço dos red devils e de voltar a trabalhar com Ole Gunnar Solskjær, mas um problema com a cláusula de rescisão impediu o negócio

Atual figura do Dortmund, Erling Haaland podia nem sequer ter acabado no futebol alemão, quando saiu da Áustria e do Salzburgo. O avançado esteve muito perto de assinar pelo Manchester United no início de 2020, numa história que acabou mal para os red devils.

Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, confirmou, em conversa no podcast '19:09 Talk', que o avançado norueguês esteve a um passo de trabalhar com o compatriota e antigo treinador no Molde Ole Gunnar Solskjær, que só não recebeu um reforço de luxo na sua primeira época completa em Old Trafford devido...à cláusula de rescisão.

As exigências mirabolantes de Mino Raiola também ajudaram a que o negócio não andasse para a frente, mas foi a incapacidade do clube de Manchester adicionar uma cláusula de rescisão que inviabilizou, de forma irreversível, a transferência.

Dias depois, Haaland assinou pelo Dortmund, por 20 milhões, e o clube germânico conseguiu ter forma de segurar o jogador com uma cláusula de rescisão alta. Uma forma de proteger uma das suas grandes figuras que não deverá ser suficiente, agora, em 2022, uma vez que é praticamente certo que o avançado saia, com, curiosamente, o Manchester City a aparecer como um dos grandes candidatos.