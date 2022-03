Haaland: em Espanha falam em reunião que pode ser decisiva

De acordo com o canal de televisão espanhol "Cuatro", haverá, nas próximas horas, uma reunião entre o presidente merengue, Florentino Pérez, e o CEO do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, com o objetivo de delinear a operação.

O Real Madrid está emprenhado em reforçar o ataque para a próxima época, tendo como principais alvos o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e o norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Segundo o meio de comunicação "Cuatro", Florentino Pérez vai reunir-se, nas próximas horas, com Watzke, CEO do clube alemão, na capital espanhola, para concluir o negócio da transferência do avançado.

Nas últimas horas, o Manchester City parece ter demonstrado interesse na aquisição de Haaland e, com receio que o jogador de 21 anos se sinta atraído para jogar pelos citizens, os merengues optaram por avançar já com o processo. Há uns dias, também o Barcelona teve uma séria abordagem pelo camisola nove dos aurinegros, mas a boa relação entre o Real e o Dortmund e a crença de Florentino de que Haaland prefere a formação de Chamartín, podem ser determinantes para que a transação chegue a bom porto.

Erling Haaland tem tido uma temporada assolada por lesões mas, ainda assim, apontou 23 golos nas 21 partidas que realizou ao serviço do Dortmund. O internacional pela Noruega em 15 ocasiões e Mbappé são vistos como os sucessores naturais de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, reunindo todos os predicados para marcarem uma nova geração no futebol mundial.