Haaland eleito melhor do ano: "Não esperava marcar tanto. É irreal o que fizemos"

Avançado norueguês distinguido pela Football Writers' Association

Erling Haaland foi eleito o melhor jogador do ano da Premier League pela Football Writers' Association. O avançado norueguês do Manchester City agradeceu o prémio e na conversa com a FWA revelou estar até surpreendido com a sua veia goleadora em ano de estreia nos citizens.

"Eu não tinha dúvida de que ia fazer boas performances, jogando numa boa equipa. Não tinha dúvidas, sendo honesto. Mas eu não esperava tantos golos, mas esperava marcar. No ano passado, o City marcou 100 golos. Então, esperava vir e marcar. Esperava, mas não tanto", atirou o atacante que leva 36 golos na Premier League, um recorde na prova.

"É realmente uma questão de jogar jogo a jogo. Não gosto de me concentrar no futuro ou no passado. Gosto de viver o momento e gosto de ver jogo a jogo, exatamente o que ele [Pep Guardiola] disse que faríamos e foi o que fizemos. Focamos e conseguimos exatamente o que queríamos. No final, é irreal o que fizemos. Foi incrível", prosseguiu.

Honoured to win such an incredibly prestigious award @theofficialfwa Thank you to all those who voted for me. Obviously, this wouldn't have been possible without the unbelievable support I have from everyone at @ManCity - Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 26, 2023

Sobre a final da Champions, afirmou: "É bom sermos favoritos porque significa que temos qualidades. Temos que atacar o jogo à nossa maneira, jogar o nosso futebol. E no final veremos quem ganha."