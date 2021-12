Haaland e Vlahovic: uma dupla a mexer com sonhos de Barça, Real, Atlético e Dortmund

Sérvia seria o sucessor natural no Signal Iduna Park, mas não faltam grandes interessados em Espanha... e não só

São os dois avançados, são os dois fisicamente poderosos, são os dois canhotos e o seu futuro está muito ligado, não só pelo elevado potencial. Haaland e Vlahovic podem mexer e muito com as próximas janelas de mercado e há grandes clubes espanhóis e o Dortmund, num primeiro nível, à espreita.

O caso do norueguês é conhecido há muito. O avançado é a grande figura do Dortmund, o sonho de Laporta e o objetivo do Real para a sucessão de Benzema. A permanência por mais uma época, em 2022/2023, é possível, mas obrigará o clube alemão a um esforço financeiro muito grande, com uma subida de salário que a imprensa já especula que pode subir até aos 14 milhões.

Vlahovic, de forma natural, é encarado como possível substituto, mas o Atlético está muito interessado no atleta, até porque Suárez está na fase descendente da carreira. Xavi aprecia e muito, também, as qualidades do sérvio, mas, nessa posição, o grande sonho de Laporta é mesmo Haaland, segundo as informações veiculadas pelo The Times.

No Signal Iduna Park encara-se já Haller e Shick como possíveis alternativas e, tendo em conta, este avanço espanhol por Vlahovic, City, Tottenham e Juventus, outros dos interessados, começam, também, a perder a esperança.