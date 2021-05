"Haaland? É como Cristiano Ronaldo ou Ibrahimovic, não há outra forma"

Mino Raiola, empresário do norueguês, fala sobre a vontade de vencer do matador do Dortmund.

Erling Haaland é, a par de Kylian Mbappé, o nome da moda do futebol mundial. Depois de dar nas vistas no RB Salzburgo, afirmou-se à velocidade da luz no Dortmund e estabeleceu estatuto como um dos grandes goleadores do presente e... do futuro, uma vez que conta apenas 20 anos no bilhete de identidade.

Como seria de esperar, o ponta de lança norueguês tem sido apontado de forma recorrente aos colossos do Velho Continente, com Real Madrid e Barcelona à cabeça e, em entrevista ao diário As, o empresário Mino Raiola levantou - ainda que apenas um pouco - o véu sobre o futuro de Haaland. Mas, primeiro, os elogios.

"Como todas as estrelas, põe em primeiro lugar o futebol e depois tudo o resto. Não há outra forma. Cristiano, Ibrahimovic... Todos eles fizeram do futebol o centro das suas vidas. Haaland não sabe que restaurantes existem em Dortmund, estuda muito como pode melhorar, treina muito. No final, os maiores campeões, para mim, são as pessoas mais simples. E é importante teres uma boa mulher ao teu lado, é fundamental criares o teu círculo", começou por referir o agente, prosseguindo:

"Haaland está interessado em duas coisas: marcar golos, porque é como um Cristiano ou um Zlatan, tem essa obsessão positiva, e ganhar títulos. E ele escolherá, com certeza, um clube onde essas duas coisas são mais prováveis de acontecer. É muito difícil mentir. Quando um clube como o Barcelona ou o Real aparece, com tanta história, é difícil dizer não. O PSG entra neste jogo. O PSG está a juntar-se a este grupo de grandes clubes, o City está a chegar a esse ponto, a Juventus tem estado sempre no lote. Também importa em que Liga jogam. O PSG joga na pior liga entre os grandes. O Bayern já está numa liga atrativa, mas sabemos que eles a ganham sempre. Em Espanha há três com uma hipótese", atirou Raiola, que vê o Real com capacidade para atrair o norueguês: "O Real poderia dar-se ao luxo de contratar Haaland", vincou, de forma taxativa.