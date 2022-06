Haaland e a influência de um novo colega: "Sim, ele disse-me para ir para o City"

Internacional norueguês confirmou conversas passadas com Mahrez, extremo com quem o novo avançado dos citizens passou férias, no ano passado

Muita tinta correu quando Erling Haaland, associado ao Manchester City nos últimos meses, foi apanhado a passar férias com Riyad Mahrez. A especulação sobre uma possível transferência do norueguês para o Etihad cresceu e, agora sabe-se, com razão.

"Sim, ele disse-me que para ir para o City, parece que tinha razão... falámos e contou-me muitas coisas boas sobre o clube", confirmou Haaland, em declarações já feitas como jogador do Manchester City.

"Agente Mahrez ao serviço", foi o que escreveu o argelino, no passado verão, respondendo ao próprio tweet, na altura, com um pedido de calma, uma vez que a mensagem era mais humorística do que outra coisa.