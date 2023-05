Haaland depois de bater recorde: "Vou para casa jogar videojogos"

Erling Haaland tornou-se esta quinta-feira no jogador com mais golos numa edição da Premier League, com 35 golos. Depois do jogo com o West Ham (3-0) falou à Sky Sports sobre esta marca.

Recorde de golos: "Não penso nisso agora. Vou dormir e amanhã é um novo dia. Não podemos ficar a pensar nestes recordes, ficaria maluco, portanto, não penso nisso. Vou para casa jogar videojogos, comer alguma coisa e depois dormir. E depois pensar no jogo com o Leeds. É a minha vida. Foi uma noite especial. Estou muito contente e orgulhoso, o que posso dizer mais?

Guarda de honra dos companheiros de equipa e staff: "Foi um bom sentimento. Foi muito doloroso! Toda a gente acertou-me à séria. Mas foi bom, estou muito contente."