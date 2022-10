Haaland continua a impressionar e é decisivo na vitória do Manchester City

A equipa comandada por Pep Guardiola passa a contabilizar 26 pontos, ficando a um da liderança dos gunners, que no domingo visitam Southampton.

Um bis de Erling Haaland revelou-se decisivo para o campeão Manchester City bater em casa o Brighton (3-1), na 13.ª jornada da Premier League, e aproximar-se, à condição, do líder isolado Arsenal.

No Etihad Stadium, em Manchester, com os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva de início, os citizens regressaram aos triunfos graças a mais uma exibição notável do antigo jogador do Dortmund, que abriu o ativo aos 22 minutos, depois de uma assistência do guarda-redes Ederson, aumentando a vantagem de grande penalidade, aos 43.

No segundo tempo, o belga Leandro Trossard (53) encurtou distâncias para os visitantes, mas o compatriota Kevin De Bruyne, num grande disparo de fora de área, voltou a deixar o City confortável no encontro, após ser servido por Bernardo Silva, aos 75.

O Tottenham, próximo adversário do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões, é terceiro, com 23, e, em caso de triunfo na receção ao Newcastle, volta a colar-se ao City.

