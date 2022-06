Haaland confiante: "Estou no lugar certo para cumprir as minhas ambições"

Ex-Dortmund custa 75 milhões de euros e assinou até 2027 com o clube inglês.

Erling Haaland foi oficializado, esta segunda-feira, como reforço do Manchester City e as primeiras palavras enquanto citizen foram aos meios oficiais do clube. O avançado norueguês diz admirar o estilo de jogo da equipa de Guardiola e mostra-se ansioso por começar a trabalhar na nova casa.

"Este é um dia de orgulho para mim e minha família. Acompanhei sempre o Manchester City e adorei fazê-lo nas últimas temporadas. É impossível não admirar o estilo de jogo, é emocionante ver como criam tantas oportunidades, o que é perfeito para um jogador como eu", atirou.

"Há tantos jogadores de classe mundial no plantel e o Guardiola é um dos maiores treinadores de todos os tempos, por isso acredito que estou no lugar certo para cumprir as minhas ambições. Quero marcar golos, ganhar troféus e melhorar como jogador de futebol e estou confiante de que posso fazer isso aqui. Esta é uma grande mudança para mim e mal posso esperar para começar a pré-temporada", acrescentou.