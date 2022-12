Haaland chega aos 20 golos na Premier e embala o Manchester City

Triunfo sobre o Leeds, por 3-0, permitiu ao City recuperar o segundo lugar

O Manchester City, com uma vitória 'sem stress' na deslocação a Leeds, recuperou hoje o segundo lugar da Liga inglesa de futebol, mantendo a distância de cinco pontos para o líder Arsenal, à 17.ª jornada.

Em Elland Road, os campeões em título venceram por 3-1, com os seus golos a serem apontados pelo espanhol Rodri, aos 45+1, e pelo norueguês Erling Haaland (51 e 64), que assim chega aos 20 golos na sua primeira Premier League.

Ambos os golos do antigo avançado do Borussia Dortmund tiveram a participação do internacional inglês Jackie Grealish, essencial no lançamento dos ataques da sua equipa.

Pascal Strujik fez o golo de honra do Leeds, de cabeça, aos 73 minutos, já com o português João Cancelo na equipa visitante - entrou aos 68 minutos para o lugar de Lewis.

Bernardo Silva não chegou a sair do banco dos suplentes, enquanto Rúben Dias continua lesionado.

Na segunda-feira, no arranque dos jogos do "Boxing Day", o líder Arsenal recebeu e venceu o West Ham, por 3-1, e o Newcastle, atual terceiro, bateu por 3-0 o Leicester, no terreno deste.

No que foi o primeiro jogo para o campeonato já sem Cristiano Ronaldo, o Manchester United não se saiu mal e ganhou ao Nottingham Forest, por 3-0, na terça-feira.